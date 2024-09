Seit Montag wird ein 75 Jahre alter Mann aus Stuttgart-Untertürkheim vermisst. Nun veröffentlicht die Polizei Fotos des Vermissten. Diese können Sie in unserer Bildergalerie sehen.

Ein 75 Jahre alter Mann aus dem Stuttgarter Stadtbezirk Untertürkheim wird seit Montag, 9. September, vermisst. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach ihm.

Laut Mitteilung der Polizei verließ der Mann am vergangenen Montag gegen 8.30 Uhr seine Wohnung in unbekannte Richtung. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und nicht mehr alleine nach Hause findet.

Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Der Vermisste soll etwa 1,80 Meter groß sein, sehr kurze graue Haare und eine dunkle Hautfarbe haben. Außerdem soll er eine lange blaue Jeanshose, graue Turnschuhe der Marke New Balance, eine hellbeige Jacke mit einem blauen Streifen auf der Brust sowie eine Brille und eine karierte Schiebermütze tragen.

Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei telefonisch unter 0711/8990-5778 in Verbindung zu setzen.