Stuttgart-Untertürkheim: Frau von Auto angefahren und verletzt – Fahrer flüchtet

1 Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls (Symbolbild). Foto: dpa/David Inderlied

Ein unbekannter Autofahrer fährt eine Fußgängerin an einem Zebrastreifen in Stuttgart-Untertürkheim an. Ohne sich darum zu kümmern, macht sich die Person am Steuer davon.











Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstagabend in der Augsburger Straße in Stuttgart-Untertürkheim eine Fußgängerin angefahren und verletzt. Die 35-Jährige wollte laut der Polizei gegen 17.50 Uhr auf einem Zebrastreifen die Augsburger Straße auf der Höhe der Hausnummer 350 überqueren, als sie von einem silberfarbenen Auto erfasst wurde.