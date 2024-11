Stuttgart-Untertürkheim: Ford streift Porsche – Polizei sucht Besitzer

1 Einen grauen Porsche – vergleichbar mit diesem Symbolbild – sucht die Polizei, da er bei einem Unfall in Untertürkheim beschädigt wurde. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images/xmounirtahax via imago-images.de

Eine Fordfahrerin streift einen Porsche und begeht zunächst mutmaßlich Fahrerflucht. Später stellt sie sich aber doch der Polizei. Bloß der Geschädigte ist seither nicht zu finden. Die Polizei bittet um Hinweise.











Eine Fordfahrerin hat in Stuttgart-Untertürkheim einen geparkten Porsche beim Vorbeifahren touchiert. Die Polizei sucht den geschädigten Autobesitzer. Laut Polizeibericht bog die 69 Jahre alte Frau mit ihrem Ford am Mittwoch (13.11.) gegen 17.45 Uhr gerade von der Subaier Straße in die Hindelanger Straße ab, als sie den dort geparkten Porsche streifte. Der graue Sportwagen wurde dabei beschädigt.

Wem gehört der graue Porsche? Zunächst fuhr die Frau einfach weiter. Später aber meldete sie den Unfall dann doch noch der Polizei. Diese versuchte den Porsche zu finden, doch der war nicht mehr am Ort des Unfalls. Daher bittet die Polizei nun Zeugen, insbesondere den Besitzer des Porsches, sich unter der Telefonnummer 0711/89903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.