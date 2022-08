24-Jähriger greift Passanten mit Flasche und Schere an

1 Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Ein 24-Jähriger hat am Samstagabend mehrere Personen in Untertürkheim bepöbelt und angegriffen. Er schlug auch zwei Passanten ins Gesicht.















Am Samstagabend hat ein 24-Jähriger in Stuttgart-Untertürkheim für Aufregung gesorgt. Der Mann legte sich gegen 19 Uhr auf dem Karl-Benz-Platz mit mehreren Passanten an. Er bedrohte sie und schlug zwei von ihnen. Das berichtet die Polizei.

Zunächst trat der mutmaßliche Täter auf eine größere Gruppe zu und bat diese um Feuer. Als die Passanten ihm nicht helfen konnten, verhielt er sich aggressiv und warf eine Glasflasche auf einen Mann aus der Gruppe. Er traf ihn am Oberkörper.

24-Jähriger war bereits auffällig

Danach ging er auf einen 15- und einen 19-Jährigen zu, die sich ebenfalls auf dem Karl-Benz-Platz aufhielten. Unvermittelt soll er beiden ins Gesicht geschlagen und sie mit einer Schere bedroht haben. Die beiden Opfer rannten anschließend in Richtung Inselbad davon.

Die alarmierte Polizei nahm den Verdächtigen kurze Zeit später in der Nähe fest. Wie sich herausstellte, hatte der 24-Jährige zuvor am Tag bereits eine Person mit einer Glasflasche verletzt. Die Beamten nahmen ihn über Nacht in Gewahrsam.

Zeugen sowie die unbekannten Geschädigten werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-3500 zu melden.