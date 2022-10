1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Stephan Jansen

In Untertürkheim belästigt ein Unbekannter eine 21-Jährige sexuell. Die Polizei bittet um Mithilfe – und sucht dringend nach Zeugen.















Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch eine 21 Jahre alte Frau am Bahnhof Stuttgart-Untertürkheim sexuell belästigt. Die 21-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 19 Uhr in der Unterführung am Bahnhof Untertürkheim unterwegs, als der Unbekannte sich ihr von hinten näherte und ihr unvermittelt an die Brust fasste.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten Mann handeln. Er ist etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und trägt einen Dreitagebart. Zur Tatzeit trug er schwarze Kleidung sowie eine schwarze Basecap.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.