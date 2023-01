1 Der 14-Jährige bedrohte sein Gegenüber mit einem Messer. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Rolf Kremming

Am Freitagmittag sitzt ein 13-Jähriger mit einem Freund in Stuttgart-Untertürkheim auf einer Bank, als ein 14-Jähriger ihn anspricht. Dieser zückt plötzlich ein Messer und verlangt Geld.















Link kopiert

Ein 14-Jähriger hat in Stuttgart-Untertürkheim einen Jugendlichen mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Das berichtet die Polizei.

Demnach saß ein 13-Jähriger am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr mit einem Freund auf einer Bank am Karl-Benz-Platz. Der 14-Jährige trat plötzlich auf den Teenager zu und fragte, wie viel Geld er dabei habe. Daraufhin zückte er ein Messer und hielt es dem 13-Jährigen an den Bauch. Der Jüngere gab dem 14-Jährigen sein Geld und Süßigkeiten.

Suche nach Komplize

Der mutmaßliche Täter entfernte sich von seinem Opfer, gab einem Komplizen das Messer und beide liefen in Richtung Bahnhof davon. Kurze Zeit später kam der 14-Jährige alleine zurück zum Karl-Benz-Platz. Dort wurde er von der Polizei abgefangen. Die Beamten übergaben den Jugendlichen nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern.

Der mutmaßliche Komplize soll braune, lockige Haare haben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Stepp- oder Daunenjacke. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.