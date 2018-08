Stuttgart Unfall mit sechs Autos auf der Paulinenbrücke

15. August 2018

Am Mittwochabend ist es auf der Paulinenbrücke in Stuttgart zu einem Unfall mit sechs Fahrzeugen gekommen. Offenbar ist ein Autofahrer auf ein Stauende aufgefahren.





Stuttgart - Bei einem Verkehrsunfall ist es auf der Paulinenbrücke zwischen Österreichischem Platz und Rotebühlplatz am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, ist offenbar ein Autofahrer auf ein Stauende aufgefahren, in der Folge haben sich insgesamt sechs Autos ineinander geschoben. Die Verletzungen scheinen sich nach ersten Erkenntnissen in Grenzen zu halten. Der Sachschaden wird in einer ersten Einschätzung von der Polizei mit rund 60.000 Euro angegeben.

Weitere Erkenntnisse zum Unfallgeschehen liegen aktuell noch nicht vor.