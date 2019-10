4 Ein Unfall in Bad Cannstatt sorgt derzeit für Verkehrsbehinderungen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

In Bad Cannstatt sorgt ein Unfall am Donnerstagmorgen für Verkehrsbehinderungen. Auch eine Buslinie ist betroffen.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Am Donnerstagmorgen, gegen 9.30 Uhr, hat es in Bad Cannstatt in der Kleemannstraße/ Ecke König-Karl-Straße gekracht. Laut ersten Informationen der Polizei sollen ein Volvo und ein Twingo in den Unfall verwickelt gewesen sein.

Derzeit ist ein Fahrstreifen frei, der Verkehr kann an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Auch die Buslinie 52 ist betroffen, bei der es staubedingt zu Verzögerungen kommt. Die Zahl der Verletzten ist derzeit noch nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht bestimmt werden.

