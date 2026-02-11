Fake-Flyer warnten mit falschen Sicherheitsinweisen vorm Weihnachtsmarkt-Besuch – auch in Stuttgart. Polizeiliche Ermittlungen gibt es zwar keine, recherchiert wird trotzdem.
Die Aufregung war groß, als in Stuttgart und anderen Städten im vergangenen Jahr zum Weihnachtsmarkt Flyer mit Sicherheitshinweisen aufgetaucht waren: Von einem verpflichtenden Sicherheitscheck, einer Unbedenklichkeitserklärung für 2,50 Euro und anderen behördlichen Auflagen war da die Rede, sonst sei der Zutritt zum Weihnachtsmarkt untersagt. Alles Unsinn, sowohl Stuttgart als auch Ulm haben prompt reagiert und klargestellt, was die Flyer sind: fake.