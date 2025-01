Stuttgart und Region: Wo fällt heute die Schule aus?

Die Straßenverhältnisse mit Glätte und Blitzeis haben auch auf die Schulen in der Region Auswirkungen. Wo fällt der Unterricht an diesem Mittwoch aus?

Trotz Warnungen im Vorfeld hat das Blitzeis am Mittwochmorgen in Stuttgart und der Region viele Menschen überrascht. Wer die Möglichkeit hatte, im Homeoffice zu arbeiten, machte möglicherweise schnell wieder kehrt. Dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Vorfeld nicht umsonst auf schwierige Straßenverhältnisse hingewiesen hatte, belegen zahlreiche Unfälle.

Auch Schülerinnen und Schüler kamen nicht überall ans Ziel. In Schulen in Stuttgart wurden Kinder wohl wieder nach Hause geschickt. In den weiterführenden Schulen im Rems-Murr-Kreis fällt der Unterricht am Mittwoch nach Informationen unserer Zeitung teils aus.

Wann Schülerinnen und Schüler auch von sich aus daheim bleiben dürfen, haben wir hier zusammengefasst.

Schulausfälle in der Region Stuttgart

Auch im Kreis Ludwigsburg findet nach Informationen unserer Zeitung der Unterricht teils erst ab dem Mittag statt. Dort krachte es am Mittwochmorgen im Minutentakt, viele Busse fielen aus.

Am landesweit größten Gymnasium, dem Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach am Neckar, fiel am Mittwochmorgen der Unterricht in den ersten beiden Stunden aus. Schulleiter Volker Müller hatte die Schüler, die es mit der S-Bahn, zu Fuß oder mit Elterntaxis zur ersten Stunde in die Schule geschafft hatten, über Lautsprecher darüber informiert. „Wir müssen jetzt auf Sicht fahren und hoffen, dass der Betrieb zur dritten Stunde, einigermaßen normal laufen kann“, sagt Müller. Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler gehe vor. „Wer es nicht schafft, der bleibt heute zu Hause.“

So lautete die Botschaft auch, die vom Georg-Büchner-Gymnasium und dem Lessing-Gymnasium in Winnenden verbreitet wurde. Das Schulleitung des Backnanger Max-Born-Gymnasium etwa informierte die Schülerinnen und Schüler über die schuleigene Onlineplattform über das Glatteis – verbunden mit der Bitte, lieber vorsichtig als pünktlich zu sein. Auch die Lehrer wurden darüber informiert.

Dieser Text wird laufend aktualisiert (Stand: 9.30 Uhr)