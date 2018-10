Stuttgart und Region So wird das Wetter an Allerheiligen und am Wochenende

Von red 31. Oktober 2018 - 12:52 Uhr

Die Stuttgarter dürfen sich am Wochenende über freundliches Herbstwetter freuen. Foto: dpa

In den vergangenen Tagen hat der Herbst so richtig Einzug gehalten in Stuttgart und der Region. Vor dem Feiertag und dem bevorstehenden Wochenende geben die Wetterfrösche aber sonnige Aussichten.

Stuttgart - Nach einigen ungemütlichen Herbsttagen zeigt sich das Wetter in Stuttgart und der Region zum Wochenende hin von seiner freundlichen Seite.

Einzig der Feiertag Allerheiligen fällt wohl teils ins Wasser. So soll es am Donnerstag stark bewölkt sein und bei Temperaturen von maximal 11 Grad in der Spitze teilweise regnen.

Freundlicher Sonne-Wolken-Mix

„Von Freitag bis Montag erwartet uns dann ein freundlicher Sonnen-Wolken-Mix“, sagt Thomas Schuster, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart am Mittwoch. Die Temperaturen sollen tagsüber bei vier bis fünf Sonnenstunden 13 bis 15 Grad erreichen.

Die trockene Wetterlage wirkt sich auch auf die Feinstaubbelastung in der Stuttgarter Luft aus. „Es könnte durchaus sein, dass ab Montag ein neuer Feinstaubalarm bevorsteht.“