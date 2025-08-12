Stuttgart und Region: In diesen Cafés gibt’s die viralen Fruchttörtchen à la Cédric Grolet

Der Pariser Pâtissier Cédric Grolet hat sie bekannt gemacht: Fruchttörtchen, die wie reale Früchte aussehen. Wo in Stuttgart und der Region man die süßen Eyecatcher auch bekommt.
Fruchttörtchen, die wie reale Früchte aussehen gehen seit einigen Wochen auf Social Media viral. Ihr Schöpfer: der Pariser Pâtissier Cédric Grolet. Doch wer nicht extra nach Paris fahren möchte, um den authentischen „Knack“ zu testen, hat auch in verschiedenen Läden in Stuttgart und der Region die Möglichkeit, die süßen Eyecatcher zu genießen.