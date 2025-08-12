Stuttgart und Region: In diesen Cafés gibt’s die viralen Fruchttörtchen à la Cédric Grolet

Der Pariser Pâtissier Cédric Grolet hat sie bekannt gemacht: Fruchttörtchen, die wie reale Früchte aussehen. Wo in Stuttgart und der Region man die süßen Eyecatcher auch bekommt.

Fruchttörtchen, die wie reale Früchte aussehen gehen seit einigen Wochen auf Social Media viral. Ihr Schöpfer: der Pariser Pâtissier Cédric Grolet. Doch wer nicht extra nach Paris fahren möchte, um den authentischen „Knack“ zu testen, hat auch in verschiedenen Läden in Stuttgart und der Region die Möglichkeit, die süßen Eyecatcher zu genießen.

Törtchen von Kevin Kugel

Unter anderem findet man die fruchtigen Törtchen im Kreis Böblingen. In Sindelfingen kredenzt Pâtissier Kevin Kugel seine, an den französischen Pâtissier angelehnten „Fruit cakes“ (wir berichteten). Aktuell hat Kugel die Sorten „Pfirsich Buttermilch“, „Bratapfel Weinschaum“ und „Maracuja Mascarpone“ im Sortiment. In Kugels Chocolaterie in Sindelfingen kosten alle Törtchen 6,90 Euro – nicht wie bei Cédric Grolet 18 Euro.

Kevin Kugel Chocolatier Böblinger Str. 6, Sindelfingen

Sechs verschiedene Sorten bei „Cake Town“

Und auch in Ludwigsburg locken die Törtchen, die täuschend echt wie reale Früchte aussehen. In der Konditorei „Cake Town“ gibt es gleich sechs verschiedene Sorten – darunter Erdbeere, Himbeere, Pistazie, Mango, Zitrone und Kaffee. Ein Törtchen kostet 8 Euro.

Cake Town Myliusstr. 4, Ludwigsburg

Fruchttörtchen im Stuttgarter Westen

Wer eher in Stuttgart unterwegs ist, findet aber auch im Kessel einen Spot, bei dem die fruchtigen Törtchen in der Ladentheke glänzen. In der „Macaron & Tartelette Boutique Pâtissier“ im Stuttgarter Westen bekommt man die Törtchen ebenfalls.

„Sie sind aus feinster französischer Schokolade und teilweise aus Bio-Produkten hergestellt“, erklärt Inhaber Aleks Zavacki. Für 10,50 € das Stück kann man sich selbst davon überzeugen.

Pâtissier Kornbergstr. 17, Stuttgart-West

Ihr habt einen Geheimtipp, wo es die Törtchen auch noch gibt? Schreibt uns gerne eine Nachricht an nina.scheffel@mhs.zgs.de