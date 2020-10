14 Der Herbst lässt die Bäume in und um Stuttgart in bunten Farben leuchten. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Herbst lässt die Bäume in Stuttgart und der Region wieder in bunten Farben erstrahlen. Wir haben die schönsten Herbstfotos unserer Leser gesammelt.

Stuttgart - Für viele Fotografen gilt der Herbst als die schönste Jahreszeit. Nicht umsonst, denn die Bäume erstrahlen in bunten Farben und die Sonne taucht die Welt in ein goldenes Licht. Viele Orte in Stuttgart und Umgebung leuchten im Herbst noch einmal besonders schön und laden Spaziergängen ein.

Wir haben unsere Leser auf Facebook dazu aufgerufen, uns ihre schönsten Herbstbilder zu schicken – und sie haben uns mit Fotos dieser bunten Jahreszeit begeistert. Die Leser haben uns Bilder von der Landschaft rund um den Bärensee geschickt, von Waldwegen in der Umgebung, Weinbergen im Bottwartal und Burgen sowie Schlössern auf der schwäbischen Alb.

In der Bildergalerie haben wir einige der Fotos gesammelt. Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen.