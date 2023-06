1 Die Inflation treibt auch die Kosten in der Pflege rasant in die Höhe. Foto: dpa/Tom Weller

Seit acht Jahren ist seine 82 Jahre alte Mutter nun in dem Pflegeheim des städtischen Eigenbetriebs Leben und Wohnen (ELW). Entsprechend ist der Sohn allerhand gewohnt, was die Kostenentwicklung des Heimplatzes angeht. Jetzt hat der 48-Jährige wieder Post bekommen vom ELW, „mit einer saftigen Preiserhöhung“. 476 Euro mehr im Monat kostet der Platz von Januar an. Weil die Pflegekasse einen Teil übernimmt, muss die Familie 306 Euro mehr bezahlen.