Stuttgart und Region: 5 Tipps für Kunstliebhaber –Digitalkünstler Tim Berresheim im Kunstmuseum

Tim Berresheim zählt zu den Stars der Kunst mit digitalen Mitteln. Im Kunstmuseum Stuttgart präsentiert der Maler jetzt eine Oper. Und wir haben noch mehr Kunsttipps.
22 Galerien machen Stuttgart mit dem Galerienrundgang Art Alarm an diesem Samstag (11 bis 20 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) zu einer vielstimmigen Bühne der Gegenwartskunst. Von den jeweiligen Ausstellungen bis hin zur Wegskizze von Galerie zu Galerie bietet sich www.art-alarm.de als idealer Wegbegleiter an. Ein starker Kunststandort lebt indes von einem vielfältigen Echo – auch aus der Region. Wir geben Tipps.