15 Alpaka-Trekking, warum nicht? Weitere Tipps für die Osterferien finden Sie in der Bildergalerie. Foto: Doris Matthaes

In den Osterferien gibt es viel zu tun in Stuttgart und Region. Wir haben für sie eine Auswahl besonders schöner, spaßiger oder entspannender Freizeittipps herausgesucht.

Stuttgart - Osterzeit ist Ferienzeit. In Baden-Württemberg darf von 15. bis 26. April mal nicht an den Alltagsstress gedacht werden, denn in den zwei Wochen sind Osterferien. Die perfekte Zeit, um mit Familie oder Freunden auf Entdeckungstour zu gehen.

Doch muss man nicht gleich Reißaus aus dem Ländle nehmen, um eine gute Zeit zu haben. In Stuttgart und Region gibt es viele tolle Veranstaltungen und Ausflugsziele, die einen Besuch Wert sind. Vom Alpaka-Trekking, über Ostershopping bis hin zu einem Abend voller Jazzmusik ist allerlei geboten.

Um Ihnen die Auswahl ein wenig leichter zu machen, haben wir 14 besonders schöne Ausflugsideen herausgesucht. In unserer Bildergalerie finden Sie alle Tipps.