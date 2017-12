Stuttgart und die Region So wird das Wetter am Wochenende

Von dja 15. Dezember 2017 - 06:00 Uhr

Ein Bild wie aus dem Bilderbuch: Stuttgart von oben mit Schnee auf den Dächern. Foto: dpa

Es ist nicht alles schlecht am Wochenende. Das Wetter in Stuttgart und der Region zum Beispiel ist eigentlich ganz in Ordnung. Zumindest, wenn man bis Sonntag wartet.

Stuttgart - Das Wetter wird am Wochenende mit jedem Tag ein bisschen besser: Am Freitag kann es noch sehr windig sein. „Stürmisch wird es allerdings nicht mehr“, sagt ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Es bleibt allerdings den ganzen Tag über stark bewölkt. Die Temperaturen werden höchstens 7 Grad Celsius erreichen. Gebietsweise kann es zu Schneeschauern kommen – allerdings nur an Orten über 400 Meter.

In der Nacht auf Samstag sinkt die Temperatur auf 0 Grad. Oberhalb von 300 Metern kann es örtlich noch zu Schneeschauern kommen, sagt der Wetterexperte: „Es ist wechselnd bewölkt und die Höchsttemperatur beträgt 2 Grad.“

Überwiegend freundlich am Sonntag

Am Sonntag kann es ganz vereinzelt zu Schneeschauern kommen. „Dann auch bis in die Niederungen“, so der Meteorologe. Es wird aber überwiegend freundlich mit Temperaturen von maximal 2 Grad. In der Nacht auf Montag sinken die Temperaturen dann unter den Gefrierpunkt. Ab Dienstag wird sich in Stuttgart und der Region ein stabiles Hoch entwickeln, das freundliches Wetter bringt.

Es besteht übrigens noch die Chance auf weiße Weihnacht – allerdings nur an Orten über 600 Meter.