Stuttgart und die Region So wird das Wetter am langen Wochenende

Von Bettina Breuer 27. April 2018 - 11:09 Uhr

Rosige Aussichten beim Wetter für das lange Wochenende bis zum 1. Mai? Nicht jeder Tag eignet sich in Stuttgart für ein Picknick oder ein Sonnenbad. (Archivfoto) Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Wann lohnt es sich, den Grill anzuheizen? Wann kann man den Picknickkorb packen und wann muss die Jacke statt der Sonnencreme mit? Die Aussichten für die kommenden Tage.

Stuttgart - Der perfekte Freitag in Sachen Wetter lässt auf mehr Sonne für das lange Wochenende bis zum 1. Mai hoffen. Doch hält das Wetter über das Wochenende und den Brückentag bis zum Tag der Arbeit? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt.

Hier lesen Sie mehr zum aktuellen Wetter für Stuttgart und die Region.

Nach viel Sonne am Freitag wird es am Samstag nicht mehr ganz so strahlend blauen Himmel geben, sagt Paul Dilger vom DWD. „Am Samstag haben wir einen Wechsel von Sonne und Wolken, es bleibt aber wahrscheinlich trocken“, meint der Meteorologe. Das Thermometer klettert bis 21 Grad, in der Nacht fallen die Temperaturen nicht unter zehn Grad. In der Nacht zum Sonntag ziehen dann einzelne Schauer über Stuttgart und die Region, bis zum Morgen dürften diese aber laut Dilger durch sein.

Sonntag perfekter Ausflugstag

Auf den Sonntag macht der Wettermann dagegen richtig Lust: „Am Anfang ziehen noch ein paar Wolkenfelder durch, dann wird es wieder sonnig.“ Vor allem die Temperaturen überzeugen: Bis zu 25 Grad warm wird es in Stuttgart. „Es wird eigentlich ganz passabel, mit ein paar Schönheitsfehlern“, fasst der Wettermann das Wochenende zusammen. Doch dann ist erst einmal Schluss mit der Sonne und Wärme.

In der Nacht auf Montag – für viele ein Brückentag – ziehen kräftige Schauer und Gewitter auf. Mit ihnen kommt eine Kaltfront herein, die Stuttgart und die Region am Mittag erreichen wird. Wärmer als 18 Grad wird es nicht werden, so der Meteorologe. Über den Tag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, auch ein paar Schauer können dabei sein.

Für den 1. Mai gibt es noch keine definitive Prognose. Bisher sieht es nach einem Wechsel aus Sonne und Wolken aus, wärmer als 16 Grad wird es wohl nicht. Doch „die Vorhersage für Dienstag steht noch auf wackeligen Beinen“, betont Paul Dilger und fügt hinzu: „Im optimalen Fall kommen wir trocken durch.“

Tipps für Ausflüge und Veranstaltungen für das lange Wochenende und den 1. Mai finden Sie hier.