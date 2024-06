1 Momente, die für das Image einer Stadt unbezahlbar sind: Die Fans in Stuttgart feiern die deutsche Mannschaft 2006 bei der WM. Foto: /Achim Zweygarth

Die Spiele der Fußball-Europameisterschaft sind den Machern in Stuttgart lieb und teuer. Die Stadt kann viel gewinnen. Allerdings ist sie dafür mächtig in Vorleistung gegangen – und einiges ist anders als bei der WM 2006.











Link kopiert



„Stuttgart ist viel schöner als Berlin.“ Wer erinnert sich nicht an das Lied, das sich kein Touristiker und keine teure Agentur je hätten ausdenken können. Gesungen haben es bei der WM 2006, mit augenzwinkerndem Unterton, die Fans in Dortmund. Dort hatte die deutsche Nationalmannschaft ihr Halbfinale gegen Italien verloren und fuhr nun nicht zum Endspiel in die Hauptstadt, sondern zum undankbaren Spiel um Platz drei an den Neckar. Entgegen aller Erwartungen bedeutete das nicht das Ende der Euphorie, sondern deren Höhepunkt. Die Feierlichkeiten rund um die Partie wird auch so mancher damalige Nationalspieler nie vergessen.