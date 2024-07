Stuttgart und der Krieg in der Ukraine: Klinikum nimmt Kinder aus zerstörtem Krankenhaus in Kiew auf

1 Ankunft im Klinikum: Professor Neysan Rafat, Ärztlicher Direktor der Neonatologie im Klinikum Stuttgart mit einem der Kinder. Foto: Tobias Grosser/Tobias Grosser

Bei einem russischen Raketenangriff wurde ein Kinderkrankenhaus in Kiew zerstört. Das Stuttgarter Olgahospital versorgt seit Donnerstag zwei junge Patienten. Sie müssen operiert werden.











Am 8. Juli wurde das Okhmatdyt -Kinderkrankenhaus in Kiew, eines der größten Kinderkrankenhäuser in der Ukraine, durch einen Raketenangriff massiv beschädigt. Das Klinikum Stuttgart hat seine Hilfe angeboten. Am Donnerstag sind die ersten beiden Patienten aus Kiew im Olgahospital eingetroffen. Sie sind vier und zehn Monate alt. Mindestens ein weiteres Kind soll in den nächsten Tagen folgen.