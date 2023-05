1 Die guten Seiten der Krise: Nachbarschaftshilfe. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Jenseits von Konjunkturprogrammen stellt sich für Lokalchef Jan Sellner die Frage: Wie gehen wir als Stadtgesellschaft nach Corona miteinander um?









Stuttgart - Das Leben kehrt zurück in die Stadt. Doch es ist nicht dasselbe wie zuvor, und es ist offen, wann es wieder „normal“ sein wird. Dabei stellt sich die Frage, was der Normalzustand eigentlich ist. Die ausgeprägte Sehnsucht nach „Normalität“ ist Teil dessen, was der Psychiater Arno Deister „ein riesiges psychologisches Experiment“ nennt, in dem wir uns seit Beginn der Corona-Krise alle befinden.