Stuttgart und Baden-Württemberg: Betrug bei Führerschein – Riesige Summe für Theorieprüfung, statt zu lernen

Aus unserem Archiv - Bei der theoretischen Führerscheinprüfung kommt es immer wieder zu Betrugsversuchen – und die Täuschungen werden raffinierter. So ist die Lage in Stuttgart und Baden-Württemberg.
Teilnahme unter falschem Namen, Knopf im Ohr oder Minikameras – die Betrugsversuche bei der theoretischen Fahrschulprüfung werden immer raffinierter. Laut TÜV-Verband ist die Zahl der Fälle von Täuschungsversuchen bei der Theorieprüfung seit 2024 bundesweit um 12 Prozent gestiegen. Für das erste Halbjahr 2025 seien bereits 2.193 Fälle festgestellt worden, heißt es seitens des TÜV-Verbands. Fast 4.200 unerlaubte Tricks wurden demnach im Jahr 2024 registriert. Doch wie sieht es in Baden-Württemberg und der Region Stuttgart aus?