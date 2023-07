1 Die Polizei äußert sich zum Vorfall (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

In Stuttgart soll ein Unbekannter einen Zwölfjährigen beraubt und geschlagen haben. Die Polizei sucht Zeugen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein Unbekannter soll in Stuttgart einen Zwölfjährigen beraubt und geschlagen haben. Nach Angaben der Polizei forderte der Mann, der in einer Gruppe unterwegs war, am frühen Freitagabend den Jungen und seine drei Begleiter in der Calwer Passage zur Herausgabe des Inhalts ihrer Taschen auf.