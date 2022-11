1 Die 15-Jährige war mit dem Bus von Degerloch in Richtung Neuhausen auf den Fildern unterwegs (Symbolbild). Foto: imago images / Ralph Peters/Ralph Peters

Eine 15-Jährige ist am Freitagmittag in einem Linienbus in Stuttgart unterwegs, als ein bislang unbekannter Mann sie sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.















In einem Linienbus in Stuttgart-Süd hat am Freitagmittag ein bislang unbekannter Mann eine 15-Jährige sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilte, saß die Jugendliche gegen 13 Uhr in der letzten Reihe des Linienbusses 73, der vom Albplatz in Degerloch in Richtung Neuhausen auf den Fildern unterwegs war.

Während der Fahrt soll sich der Unbekannte neben sie gesetzt und zunächst versucht haben, die Jacke der 15-Jährigen zu öffnen. Nachdem dies misslungen sei, habe ihr der Mann mit der Hand ans Gesäß gefasst, woraufhin die Jugendliche den Bus verließ.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelte es sich laut Polizei um einen ungepflegten, etwa 50-jährigen Mann, etwa 1,60 Meter groß. Er soll einen grauen Vollbart und ein Tattoo im Nacken haben, auf beiden Seiten Ohrringe sowie zerrissene Kleidungsstücke getragen haben. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/899 05 778 zu melden.