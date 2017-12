Stuttgart Unbekannter belästigt 14-Jährige in Linienbus

Von red 13. Dezember 2017 - 11:48 Uhr

In einem Bus der Linie 44 wurde ein Mädchen belästigt (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein 14-jähriges Mädchen ist im Bus der Linie 44 in Richtung Killesberg unterwegs, als sich ein unbekannter Mann neben sie setzt und sie anspricht.

Stuttgart - Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag in einem Linienbus ein 14 Jahre altes Mädchen belästigt.

Wie die Polizei erst jetzt berichtet, stieg die 14-Jährige gegen 17.10 Uhr am Hauptbahnhof in einen Bus der Linie 44 in Richtung Killesberg ein. Unmittelbar danach setzte sich ein Mann neben sie, obwohl im Bus noch genügend freie Plätze gewesen wären. Der Unbekannte fragte das Mädchen zunächst nach Geld, was sie jedoch ablehnte. Anschließend berührte er das Mädchen unsittlich. An der Haltestelle Helfferichstraße stieg der Unbekannte aus.

Er soll circa 60 bis 70 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß und vermutlich Deutscher sein. Er wirkte sehr ungepflegt, hatte mehrere Goldzähne, graue, ungepflegte, halblange Haare und roch nach Alkohol und Zigaretten. Er trug eine karierte Mütze und eine dunkle Wolljacke. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 entgegen.