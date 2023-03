1 In Stuttgart ist es am Samstag zu zwei Raubfällen gekommen. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Zwei Unbekannte rauben am Samstag einen Mann aus, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Es ist nicht der erst Fall an diesem Tag in Stuttgart. Die Polizei sucht Zeugen.









Zwei bislang unbekannte Männer haben am Samstagnachmittag einen Mann überfallen, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der 58-Jährige in der Klett-Passage aufgehalten.

Kurz vor 17 Uhr sprachen die beiden Männer das Opfer an, hielten ihn am Arm fest und forderten ihn auf, sein Geld herauszugeben. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug einer dem Mann mit der Faust ins Gesicht. Nach weiteren Drohungen warf der Mann den mutmaßlichen Räubern seinen Geldbeutel zu, aus dem sie Bargeld stahlen. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten unerkannt aus der Klett-Passage.

Raub auch am Schlossplatz

Am frühen Samstagmorgen war es am Stuttgarter Schlossplatz ebenfalls zu einem Raub gekommen. Zwei Unbekannte sprachen einen 21 Jahre alten Mann gegen 0.30 Uhr an und gingen gemeinsam mit ihm in Richtung Obere Schlossgartenanlagen.

Einer der mutmaßlichen Räuber umklammerte das Opfer von hinten, während ihn der andere nach Wertgegenständen durchsuchte. Die Unbekannten klauten zwei Smartphones aus der Jacke des Mannes und flüchteten in Richtung Hauptbahnhof.

Die mutmaßlichen Täter sollen 20 bis 23 Jahre alt sein, schwarze Haare und einen Bart haben. Einer der beiden soll eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und ein helles Basecap getragen haben.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 in Verbindung zu setzen.