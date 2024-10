1 Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Foto: dpa/Jens Büttner

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in mehrere Wohnungen in unterschiedlichen Stuttgarter Stadtteilen eingebrochen. Die Polizei ermittelt.











Zu mehreren Einbrüchen ist es am Samstag und Sonntag in verschiedenen Stuttgarter Stadtteilen gekommen. So verschafften sich Unbekannte in Wohnungen an der Neckarstraße in Stuttgart-Ost, der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord sowie der Hauptstätter Straße in Mitte unbefugt Zutritt.