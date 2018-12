Stuttgart Unbekannte brechen in Wohnhäuser ein

Von red/noa 18. Dezember 2018 - 14:43 Uhr

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in Obertürkheim gelangten die Täter durch ein aufgebrochenes Fenster im ersten Obergeschoss in das Haus (Symbolfoto). Foto: dpa

In zwei Wohnhäuser im Stuttgarter Stadtgebiet wurde am Montag eingebrochen. In mindestens einem Fall konnten die unbekannten Täter Beute machen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Stuttgart - Bislang unbekannte Diebe sind in zwei Wohnungen im Stuttgarter Stadtgebiet eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Einbrecher am Montag zwischen 17.30 Uhr und 20.45 Uhr über ein gekipptes Fenster Zugang zu einer Wohnung an der Teckstraße (Stuttgart-Ost) und erbeuteten dort Wertgegenstände und Kleidung in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Uhlbacher Straße in Obertürkheim gelangten die Täter laut Polizei durch ein aufgebrochenes Fenster im ersten Obergeschoss in das Haus. Bislang ist nicht bekannt, ob die Unbekannten hier Beute machten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8 99 05 77 8 zu melden.