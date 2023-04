Trio will 17-Jährigen auf dem Frühlingsfest ausrauben

Ein 17-Jähriger wird auf dem Stuttgarter Frühlingsfest von drei Unbekannten attackiert. Das Trio fordert Bargeld, doch dem Jugendlichen gelingt die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.









Ein Jugendlicher ist am frühen Samstagabend auf dem Stuttgarter Frühlingsfest von drei Unbekannten angegangen worden. Das Trio schlug auf den 17-Jährigen ein und forderte Bargeld. Der Teenager befand sich gegen 19.15 Uhr im Almhüttendorf, als er plötzlich von einem Mann umarmt wurde. Das berichtet die Polizei am Sonntag. Zeitgleich seien zwei weitere Unbekannte hinzugekommen, die ihn in einen Seitengang gedrängt haben sollen. Dort schlugen sie laut Mitteilung auf den 17-Jährigen ein und forderten Bargeld. Nachdem er angab kein Geld mehr zu haben, entrissen die Täter ihm seine Zigaretten. Dem 17-Jährigen gelang es, diese zurückzuholen und zu flüchten.

So werden die Verdächtigen beschrieben

Von zwei der mutmaßlichen Täter liegt eine Beschreibung vor. Einer der Unbekannten sei etwa 13 bis 16 Jahre alt, bekleidet war er mit einer weißen Jacke. Zudem hatte er eine Umhängetasche der Marke „Gucci“ bei sich. Der zweite Jugendliche soll 15 bis 17 Jahre alt sein, er habe schwarzes lockiges Haar und einen dunklen Teint. Bekleidet war er mit einem beigen Kapuzenpullover. Zum dritten Verdächtigen liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.