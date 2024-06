Stuttgart Torschützenkönige: Ein Positionswechsel mit torreichen Folgen

1 Sinan Altay hatte sein Visier in der Kreisliga B, Staffel 5, am besten eingestellt. Foto: Günter Bergmann

Sinan Altay wurde von seinen Trainern bislang auf dem Flügel eingesetzt. Nicht so beim VfL Stuttgart, bei dem er in seiner ersten Saison prompt zum besten Schützen der Kreisliga B, Staffel 5, avancierte.











Link kopiert



Für Sinan Altay war die vergangene Spielzeit eine besondere: 43 Mal traf der Angreifer des VfL Stuttgart in der Staffel 5 ins gegnerische Netz. Torhungrig sei er schon immer gewesen, sagt der 29-Jährige, doch so treffsicher bislang noch nie. Gründe für den positiven Trend? Mit Sicherheit ein Positionswechsel, sagt er. In der Spielzeit zuvor bei Türkspor Stuttgart und beim TDSV Kornwestheim stellten ihn die Trainer immer auf dem Flügel auf.