Stuttgart: Theaterchefin Heydenreich geht: Chefin mit dramatischem Talent

Das Theater ist und bleibt ihr Leben: Susanne Heydenreich geht in den Unruhestand.

Wenn man in Stuttgart ein Theater leitet, muss man Biss haben. Susanne Heydenreich wusste, wie man sich auch mal unbeliebt macht. Deshalb wird man sie vermissen.











Wenn man sich etwas schwer vorstellen kann, so ist es Susanne Heydenreich (70) mit Kreuzworträtsel im Rentnersessel, hoch gelegten Füßen, altersmilder Gelassenheit – und ohne jeden Furor. Denn wenn die Schauspielerin und Theaterintendantin in all den Jahren etwas ausgemacht hat, so war es ihr Biss, diese unermüdliche Energie, Dinge anzuschieben, Stellung zu beziehen und sich damit manchmal auch unbeliebt zu machen. Ihre Kraft, hat Susanne Heydenreich einmal gesagt, schöpfe sie „aus der täglichen Wut, aus dem, was in der Welt vor sich geht“.