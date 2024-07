1 Bewahrt sich seinen kritischen Blick: Surge-Chefcoach Jordan Neuman Foto: Baumann/Julia Rahn

Die American Footballer aus Stuttgart sind in dieser ELF-Saison ungeschlagen – und trotzdem sieht Cheftrainer Jordan Neuman Luft nach oben: „Wir müssen noch besser werden.“











Erfolgreicher könnte die Saison in der European League of Football (ELF) für Stuttgart Surge nicht laufen – und dennoch wird Cheftrainer Jordan Neuman nicht müde, sein Team immer wieder anzutreiben. An diesem Sonntag (13 Uhr) steht die Rückkehr ins heimische Gazi-Stadion an.