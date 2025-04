Die neue Saison der European League of Football steht bevor – und mit ihr beginnt der Ticketverkauf für die Spiele von Stuttgart Surge. Was die Karten kosten, wo sie erhältlich sind und wann gespielt wird, erfahren Sie hier.

Stuttgart Surge startet im Mai 2025 in die neue Saison der European League of Football (ELF) – mit dem klaren Ziel, an die Erfolge der Vorjahre anzuknüpfen.

Wer bei den Heimspielen im Gazi-Stadion live dabei sein möchte oder sogar Tickets für das große ELF-Finale in der MHP Arena sichern will, sollte sich frühzeitig informieren. Die Ticketpreise variieren je nach Kategorie – von erschwinglichen Stehplätzen bis hin zu exklusiven VIP-Angeboten.

Tickets Stuttgart Surge: Kosten und Kategorien im Überblick

Für die Heimspiele von Stuttgart Surge in der Regular Season liegen die Preise für Einzeltickets je nach Kategorie zwischen 14 und 45 Euro. Wer das Spielgeschehen in exklusiver Atmosphäre erleben möchte, kann ein VIP-Ticket für 200 Euro erwerben. Dieses beinhaltet eine zentrale Sicht aufs Spielfeld, Zugang zum VIP-Haus sowie ein Catering- und Getränkeangebot. Ein Parkplatz ist ebenfalls inbegriffen.

Dauerhaft dabei sein können Fans mit einer Dauerkarte (Seasonticket): Sitzplatz-Dauerkarten sind ab 189 Euro erhältlich, während Stehplatz-Dauerkarten bereits ab 75,60 Euro angeboten werden.

Für das große ELF Championship Game am 7. September 2025 in der MHP Arena Stuttgart starten die Ticketpreise bei 50 Euro. Wer eine besonders gute Sicht auf das Spielfeld bevorzugt, kann auf Platin- oder Gold-Tickets ab 129 Euro zurückgreifen – diese bieten die besten Plätze, allerdings ohne Verpflegung. Exklusive VIP-Tickets mit zusätzlichen Annehmlichkeiten sind ab 399 Euro erhältlich.

In allen Kategorien sind ermäßigte Tickets für Schüler, Studierende und Menschen mit Behinderung erhältlich. Auch Rollstuhlplätze, Familientickets und spezielle VIP-Angebote sind teilweise verfügbar.

Hinweis zum Ticketkauf: Heim- und Auswärtsspiele

Tickets für die Heimspiele von Stuttgart Surge können direkt über Ticketmaster erworben werden. Aktuell (Stand: 07.04.2025) sind Tickets für die ersten beiden Heimspiele der Surge verfügbar: Am 18. Mai gegen Frankfurt Galaxy und am 8. Juni gegen die Munich Ravens. Die Angebote für die übrigen Spiele werden noch folgen.

Wer ein Auswärtsspiel besuchen möchte, muss sich direkt beim gegnerischen Team informieren – etwa über den französischen Ticketmaster für das Duell gegen die Paris Musketeers am 25. Mai 2025. Über die offizielle Website der ELF gelangen Fans ebenfalls zum passenden Ticketshop.

Spielplan: Heimspiele und Auswärtsreisen im Überblick

Die ELF-Saison 2025 beginnt für Stuttgart Surge am 18. Mai mit einem Heimspiel gegen Frankfurt Galaxy. Insgesamt bestreitet das Team sieben Heim- und sieben Auswärtsspiele.

In der Saison 2025 tritt Stuttgart Surge in der neu geschaffenen West Division der European League of Football an. Auf dem Spielplan stehen in der Regular Season insgesamt sieben Gegner – gegen jedes dieser Teams bestreitet Stuttgart sowohl ein Heimspiel im Gazi-Stadion als auch ein Auswärtsspiel. Die Gegner sind:

Frankfurt Galaxy

Paris Musketeers

Cologne Centurions

Munich Ravens

Hamburg Sea Devils

Fehérvár Enthroners

Berlin Thunder

Damit umfasst der Spielplan 14 reguläre Saisonspiele. Zwei spielfreie Wochen – eine teambezogene Bye Week sowie eine ligaweite Pause – sind ebenfalls eingeplant.

Das ELF-Finale: Championship Game in der MHP Arena Stuttgart

Ein besonderes Highlight der ELF-Saison 2025 ist das Finale am 7. September – ausgetragen in der MHP Arena Stuttgart, der Heimstätte des VfB Stuttgart. Sollte Stuttgart Surge es erneut ins Endspiel schaffen, dürfen sich die Fans auf ein Football-Event der Extraklasse in der eigenen Stadt freuen. Tickets für das ELF Championship Game sind ebenfalls über Ticketmaster erhältlich.