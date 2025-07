Stuttgart Surge: Surge holt einen ELF-Champion für die entscheidende Phase

1 Jordan Bouah kommt von Rhein Fire zu Stuttgart Surge. Foto: IMAGO/Nico Herbertz

Kurz vor dem wichtigen Spiel gegen die Paris Musketeers hat Stuttgart Surge seinen Kader noch einmal erweitert. Zwei Spieler kommen neu – einer kennt das Gefühl, ELF-Sieger zu sein.











Die Saison in der European League of Football (ELF) biegt so langsam, aber sicher auf die Zielgerade ein. Was auch bedeutet: Die Spiele werden immer wichtiger. In Stuttgart, zum Beispiel, steht ein solch vorentscheidendes Match an diesem Sonntag (16.25 Uhr) an. Im Gazistadion empfängt Stuttgart Surge die Paris Musketeers. Im August starten dann die Play-offs.