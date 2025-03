Mit Spannung erwarten Football-Fans den Start der European League of Football (ELF) 2025. Für Stuttgart Surge bedeutet die neue Saison nicht nur ein Wiedersehen mit bekannten Gegnern, sondern auch eine veränderte Divisionsstruktur. Welche Spiele anstehen, wann Heimspiele im Gazi-Stadion stattfinden und wie der neue Spielplan aufgebaut ist – hier gibt es alle Infos.

Stuttgart Surge Spielplan 2025

(die mit * gekennzeichneten Spiele sind Heimspiele)

Week 1: Sonntag, 18.05.2025 – gegen Frankfurt Galaxy*

Week 2: Sonntag, 25.05.2025 – bei Paris Musketeers

Week 3: Sonntag, 01.06.2025 – bei Hamburg Sea Devils

Week 4: Sonntag, 08.06.2025 – gegen Munich Ravens*

Week 5: Bye Week (spielfrei)

Week 6: Sonntag, 22.06.2025 – gegen Cologne Centurions*

Week 7: Sonntag, 29.06.2025 – bei Munich Ravens

Week 8: Samstag, 05.07.2025 – gegen Fehervar Enthroners*

Week 9: Freitag, 11.07.2025 – bei Frankfurt Galaxy

Week 10: Samstag, 19.07.2025 – gegen Paris Musketeers*

Week 11: Samstag, 26.07.2025 – gegen Hamburg Sea Devils*

Week 12: Bye Week (ligaweit spielfrei)

Week 13: Freitag, 08.08.2025 – bei Cologne Centurions

Week 14: Freitag, 15.08.2025 – bei Fehervar Enthroners

In der Saison 2025 tritt Stuttgart Surge in der neu geschaffenen West Division an. Zu den direkten Rivalen in dieser Gruppe gehören die Cologne Centurions, die Frankfurt Galaxy und die Paris Musketeers. Gegen jedes dieser Teams absolviert Stuttgart zwei Partien – jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel.

Hinzu kommen ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen je eine Mannschaft aus den drei anderen Divisions:

North Division: Hamburg Sea Devils

Hamburg Sea Devils East Division: Fehervar Enthroners

Fehervar Enthroners South Division: Munich Ravens

In Week 5 hat Stuttgart Surge eine Bye Week, also eine spielfreie Woche. Zudem pausiert die gesamte Liga in Week 12.

Stuttgart Surge und die ELF

Stuttgart Surge ist das American-Football-Team der baden-württembergischen Landeshauptstadt und gehört seit 2021 zur European League of Football (ELF). Die Heimspiele finden überwiegend im Gazi-Stadion auf der Waldau statt.

Sportlich konnte das Team in den vergangenen Jahren überzeugen: Mit dem Gewinn der Central Conference 2023 und 2024 und dem Einzug ins Championship Game 2023 zählt Stuttgart Surge zu den Top-Teams der Liga.

Die European League of Football wurde 2020 gegründet und ist eine semiprofessionelle Liga mit Teams aus mittlerweile neun Nationen. Für 2025 umfasst sie 16 Mannschaften, die auf vier Divisions verteilt sind: North, East, South und West. Gespielt wird nach Regeln, die an die der US-amerikanischen NFL angelehnt sind. Die neue Saison startet am 17. Mai 2025 und endet mit dem Finale am 7. September 2025.