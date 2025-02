Football-Team Stuttgart Surge: Quarterback Reilly Hennessey kehrt zurück – weil ihn die Erinnerung quälte

1 Der Anführer kehrt zurück: Quarterback Reilly Hennessey wird auch 2025 das Trikot von Stuttgart Surge tragen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Reilly Hennessey spielt auch nächste Saison für Stuttgart Surge – denn er hat eine offene Rechnung mit sich selbst: Diesmal will der Quarterback den Titel in der European League of Football (ELF) nicht wieder verspielen.











Link kopiert



Derzeit wohnt Reilly Hennessey (29) in Vancouver, einer schönen Stadt im Nordwesten der USA. Dort, im Bundesstaat Washington, arbeitet er in der Werbebranche, und es war sein Plan, den Fokus auch künftig auf seinen Job zu legen. Zugleich ließ ihn ein Gedanke nicht los. Ständig geisterte dieser verflixte 8. September in seinem Kopf herum – der Tag, den er nie vergessen wird. Und der ihn letztlich dazu brachte, mit seinem Boss zu reden, der glücklicherweise verstand, dass es in Deutschland noch etwas zu erledigen gibt. Er versprach Reilly Hennessey, dass ihm sein Arbeitsplatz sicher sei, was dem Quarterback die Möglichkeit gibt, zu Stuttgart Surge zurückzukehren. Mit dem Ziel, den Weg diesmal zu Ende zu gehen.