Stuttgart Surge: Kam der Insolvenzantrag zu früh?

Die European League of Football einigt sich überraschend mit Rebellen-Clubs auf eine gemeinsame Liga – weshalb sich beim zahlungsunfähigen Meister Stuttgart Surge neue Fragen stellen.
Seit am Montag öffentlich wurde, dass Stuttgart Surge zahlungsunfähig ist und die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt hat, steht bei Louis Geyer (24) das Telefon nicht mehr still. Vereine und Berater melden sich bei dem Wide Receiver, der im September das Finale der European League of Football zwischen Stuttgart Surge und den Vienna Vikings (24:17) mit drei Touchdowns fast im Alleingang entschieden hat – und nun ein neues Team sucht. Noch ist völlig offen, wohin es ihn zieht. „Es gibt“, sagt Louis Geyer, „keinen Grund zur Eile.“ Auch weil sich hinter den Kulissen die Ereignisse weiter überschlagen.