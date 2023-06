1 Robin Häberle – die Verpflichtung des 150-Kilo-Hünen brachte den Club in Erklärungszwang – auch gegenüber den Sponsoren. Foto: Fiona Noever/Noever

Ende April vermeldete Stuttgart Surge die Verpflichtung von Robin Häberle. 29 Jahre alt, 195 Zentimeter groß, 152 Kilogramm schwer, Position: Offensive Line. „Ich wollte noch mal ganz oben angreifen. Ich habe einige Spiele von Stuttgart Surge gesehen, und man hat gemerkt, dass die Offensive nicht sehr erfahren war. Deshalb will ich meine fast zehnjährige Erfahrung einbringen“, wurde der Neuzugang in der Pressemeldung des Clubs aus der European League of Football (ELF) zitiert. Eine Verpflichtung wie viele andere? Eine Verpflichtung wie keine andere!