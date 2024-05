1 Nicht zu stoppen: Nicolas Khandar beim Surge-Auftaktsieg gegen die Munich Ravens. Foto: Baumann/Julia Rahn

Seit Jordan Neuman der Cheftrainer ist, läuft es bei Stuttgart Surge. Gleich in der ersten Saison führte er sein Team ins Finale der European League of Football (ELF). Und aktuell gibt es keine Anzeichen, die darauf hindeuten, dass 2024 weniger erfolgreich werden könnte. Im ersten Spiel, das in der Fußball-Arena in Sinsheim ausgetragen wurde, zeigte der Gastgeber eine starke Leistung und schlug die Munich Ravens 27:5. Nicht nur für ELF-Boss Patrick Esume ist Stuttgart Surge einer der ersten Anwärter auf den Einzug ins Finale, das am 22. September in Gelsenkirchen stattfindet. Dort dabei zu sein, ist das große Ziel von Neuman und seinen Jungs – aber nicht das einzige.