1 Im Gazi-Stadion tritt die Stuttgart Surge am Sonntag gegen die Munich Ravens an. Foto: Pressefoto Baumann

Am Sonntag trifft Stuttgart Surge im Spitzenspiel der ELF auf die Munich Ravens. Der kostenlose Livestream startet um 16:15 Uhr – hier bei uns.











Link kopiert



Es ist das Topspiel des Wochenendes in der European League of Football: Am Sonntag, 08. Juni 2025, empfängt Stuttgart Surge im Gazi-Stadion auf der Waldau die Munich Ravens. Kickoff ist um 16:25 Uhr, der kostenlose Livestream beginnt um 16:15 Uhr – direkt hier auf unserer Website.