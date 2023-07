1 DJ Robin wird nun doch nicht bei den Stuttgart Surge auftreten. Foto: Pressefoto Baumann/IMAGO / Nordphoto

Die Stuttgart Surge planen für das kommende Heimspiel mit einem Auftritt von DJ Robin – doch daraus wird nichts. Nach Gegenwind in den sozialen Medien sagen sie dem Künstler ab.









Es läuft derzeit bei den Stuttgart Surge. Fünf Siege aus fünf Spielen und Tabellenplatz eins in der ELF Central sorgen bei den Footballern aus der Landeshauptstadt natürlich für gute Laune. Apropos gute Laune – für diese hätte beim nächsten Heimspiel gegen die Barcelona Dragons am kommenden Sonntag im Gazi Stadion auf der Waldau in der Halbzeitpause DJ Robin aus Ditzingen sorgen sollen.