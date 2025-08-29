Stuttgart Surge: Es geht um den Einzug ins Finale – in einem ganz besonderen Duell

Die Footballer von Stuttgart Surge spielen im ELF-Halbfinale bei den Munich Ravens. Bei dem Ehemaligen-Treffen steht enorm viel auf dem Spiel – Extra-Motivation ist nicht nötig
Es ist ein ganz besonderes Duell, das am Sonntag (15 Uhr) im Sportpark Unterhaching stattfindet. Zwischen den Footballern der Munich Ravens und der Stuttgart Surge geht es um den Einzug ins Endspiel, weshalb Marvin Biegert sagt: „Wir spielen das Halbfinale. Wer da noch eine Extra-Motivation benötigt, muss sich Gedanken über seine Prioritäten machen.“ Und trotzdem spielen auch die Umstände eine Rolle.