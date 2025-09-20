Stuttgart Surge: Die ersten Top-Spieler haben sich verabschiedet

Der Umbruch bei Meister Stuttgart Surge hat begonnen – die ersten vier Führungskräfte beenden ihre Karrieren. Und auch hinter der neuen Rebellen-Liga stehen weiterhin Fragezeichen.
Der bemerkenswerteste Glückwunsch kam direkt aus dem AT&T Stadium in Arlington/Texas, der Heimat der Dallas Cowboys. Dort stellte sich Jerry Jones (82), der 15 Milliarden Euro schwere Besitzer des NFL-Clubs, vor die Kamera, um Cheftrainer Jordan Neuman und dem Team von Stuttgart Surge zur Meisterschaft in der European League of Football zu gratulieren: „You brought it home!“ Ihr habt es nach Hause gebracht!