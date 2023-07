1 Coach Jordan Neuman muss noch mindestens vier Wochen auf seinen verletzten Quarterback Reilly Hennessey (li.) verzichten. Foto: Baumann

Kenyatte Allen ersetzt bei dem Club aus der European League of Football Jan Weinreich – und die Stuttgarter verpflichten noch weitere Spieler aus Leipzig.









Es gibt im American Football keinen wichtigeren Akteur als den Quarterback. Das ELF-Team von Stuttgart Surge war auf dieser Position perfekt aufgestellt – bis sich Reilly Hennessey, einer der besten Spielgestalter in der European League of Football, Ende Juni am Daumen verletzte und sich operieren lassen musste. Weil der US-Amerikaner noch bis mindestens Mitte August ausfallen wird, ist Chefcoach Jordan Neuman gezwungen zu improvisieren. Nun schon mit dem zweiten neuen Mann.