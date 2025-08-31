Stuttgart Surge: Der Traum vom Titel lebt – Einzug ins Finale ist perfekt

Die Footballer von Stuttgart Surge gewinnen ein hart umkämpftes ELF-Halbfinale bei den Munich Ravens mit 27:13. Am Sonntag steigt das Endspiel in der MHP-Arena gegen die Vienna Vikings.
30 Sekunden vor dem Ende des Halbfinales im Sportpark Unterhaching schnappte sich Mike Harley Jr. ein weißes Handtuch, wedelte damit ausgelassen über seinem Kopf und animierte mit dieser Geste die Fans von Stuttgart Surge, auf der Tribüne noch einmal richtig Gas zu geben. Die Anhänger kamen der Aufforderung mit großer Hingabe nach – und kurz darauf brachen vollends alle Dämme. Die Surge-Footballer lagen sich jubelnd in den Armen, schlugen sich gegenseitig auf die Brust, klatschten mit den Trainern und Betreuern ab. Das Team ist am Ziel – und hat doch noch einen Schritt zu gehen.