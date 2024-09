1 Nach dem verpassten ELF-Finaleinzug liegt bei Surge-CEO der Fokus auf 2025. Suni Musa will das beste Team der Liga 2025. Foto: ELF-Stuttgart Surge-CEO Suni Musa / Foto: Baumann

Nach der bitteren Halbfinal-Niederlage setzt Stuttgart Surge den Fokus auf 2025: Geschäftsführer Suni Musa will das beste Team der Liga formen – und hofft, Quarterback Reilly Hennessey zu halten.











Die Saison hätte für die Footballer von Stuttgart Surge nicht bitterer enden können: Das Play-off-Halbfinale vor rund 6000 Zuschauern im Gazi-Stadion ging im Dauerregen nach klarer Führung gegen den amtierenden Meister Rhein Fire in der Verlängerung mit 23:29 verloren. Das schmerzt immer noch, was den Club aber nicht daran hinderte, sich bereits ein neues großes Ziel zu setzen. Im September 2025 findet das Finale der European League of Football (ELF) in der MHP-Arena in Stuttgart statt, da will der Lokalmatador unbedingt dabei sein. „Wir müssen nächste Saison das beste Team der Liga werden“, sagte Surge-Geschäftsführer Suni Musa im Interview mit Sport-Autor Jochen Klingovsky, „daran arbeiten wir schon jetzt jeden Tag."