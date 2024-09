1 Der 26-Jährige soll Graffitis im Stuttgarter Süden gesprüht haben (Symbolbild). Foto: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

Mehrere Graffitis, unter anderem an Rollläden und an einen Anhänger, soll ein 26-Jähriger am Freitag in zwei Straßen im Stuttgarter Süden gesprüht haben. Mithilfe eines Zeugen konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen.











Polizeibeamte haben am frühen Freitagmorgen, 30. August, einen 26 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der an der Mozartstraße und der Mittelstraße in Stuttgart-Süd mehrere Graffitis gesprüht haben soll. Unter anderem soll er Rollläden einen Anhänger bemalt haben.