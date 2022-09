1 Der Mann wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Ein 66-Jähriger soll am Freitag einen Kiosk in Stuttgart-Süd überfallen haben. Der Inhaber ließ sich nicht auf die Forderungen ein, sodass der Mann flüchtete. Weit kam er allerdings nicht.















Ein 66 Jahre alter Mann steht im Verdacht, einen Kiosk im Stuttgarter Süden überfallen zu haben. Der Verdächtige wurde festgenommen und ins Gefängnis eingeliefert.

Wie die Polizei berichtet, betrat der Mann das Geschäft in der Weißenburgstraße und soll den Besitzer aufgefordert haben, ihm Geld auszuhändigen. Dabei habe er ihn mit einem unbekannten Gegenstand, der in einer Plastiktüte versteckt war, bedroht.

Nachdem der Kioskinhaber den Mann mehrfach dazu aufgefordert hatte, das Geschäft zu verlassen, lief der 66-Jährige schließlich in Richtung des Wilhelmsplatzes davon. Dort konnten ihn alarmierte Polizeibeamte anschließend festnehmen. Der Tatverdächtige wurde noch am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.