1 Neben der Baustelle in Stuttgart-Süd sorgt auch noch ein Unfall in Stuttgart-West für Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Die SSB-Baustelle am Erwin-Schöttle-Platz und ein Unfall im Stuttgarter Westen sorgen am Dienstagmorgen für massive Verkehrsbehinderungen. Was bislang bekannt ist.











Autofahrer benötigen am Dienstagmorgen in Stuttgart-Süd und -West besonders viel Geduld, denn neben der SSB-Baustelle am Erwin-Schöttle-Platz sorgt auch noch ein Unfall in Stuttgart-West für Verkehrsbehinderungen.