Am Wochenende ist es im Raum Stuttgart zu zwei Fällen von sexueller Belästigung gekommen. In einem Fall sucht die Polizei nun Zeugen.

Verfolgt und sexuell bedrängt – am Wochenende ist es im Raum Stuttgart zu zwei Fällen von sexueller Belästigung gekommen. In einem Fall konnte der Täter fliehen – die Polizei sucht nun Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, verfolgte ein unbekannter Mann in der Nacht zum Samstag, 7. Dezember, eine 28-jährige Frau auf ihrem Heimweg in Stuttgart-Süd und bedrängte sie.

Laut Angaben der Polizei betrat die Frau gegen 2.25 Uhr im Bereich der Immenhofer Straße den Hausflur eines Mehrfamilienhauses, als sie den unbekannten Mann hinter sich bemerkte. Der Mann machte der Frau unsittliche Andeutungen und berührte sie an der Schulter. Die Frau konnte daraufhin auf die Straße flüchten und Anwohner auf sich aufmerksam machen, woraufhin der Mann in Richtung Cottastraße flüchtete.

Zeugen in Stuttgart-Süd gesucht

Die Polizei beschreibt den Unbekannten wie folgt: Der circa 30 Jahre alte Mann war etwa 1,60 Meter groß und hatte kurze schwarze Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen Cargohose, einer schwarzen Jacke und schwarzen Nike Schuhen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Zu einem weiteren Fall von sexueller Belästigung ist es in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart-Hedelfingen gekommen. In diesem Fall konnte jedoch ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Zweiter Fall von Belästigung in Hedelfingen – Festnahme

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 19-Jährige gegen ein Uhr mit der Stadtbahnlinie der U7 und stieg an der Haltestelle Heumaden Bockelstraße aus. Ein 25-Jähriger, der ebenfalls mit der Stadtbahn fuhr, stieg mit der Frau aus und verfolgte sie bis zu ihrer Wohnanschrift im Bereich des Kammhaldenweges.

Hier soll der Mann die 19-Jährige laut Angaben der Polizei unvermittelt umklammert und sexuell bedrängt haben. Durch Schläge und Tritte konnte sich die Frau zur Wehr setzen, wobei ein Angehöriger durch die Schreie aufmerksam wurde und der 19-Jährigen zur Hilfe eilte. Der hinzugeeilte Angehörige hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten fest. Der 25-Jährige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.